Aveyron : un père de famille tué sur le parking d'un supermarché devant sa femme et son fils

Devant le Super U où s'est déroulé le drame, les habitants d'Onet-le-Château, petite commune aveyronnaise, ne réalisent toujours pas. "C'est horrible ce qui s'est passé, on n'est pas habitué à ça. En plus ici, c'est plutôt tranquille", confie une jeune femme. "Ça me choque... Ça me choque parce qu'on n'est pas à l'abri de délinquance même dans des zones rurales", ajoute un passant. Samedi soir, à 19h15, un automobiliste pénètre sur le parking de la zone commerciale et multiplie les embardées, sous l'emprise de l'alcool. Au même moment, un couple, avec son fils de treize ans, sort du magasin et l'interpelle. La dispute dégénère, le conducteur sort de sa fourgonnette et poignarde le couple à l'arme blanche. Le père de famille, 45 ans, n'a pas survécu. Son épouse a été transférée à l'hôpital, légèrement blessée, avec son fils en état de choc. Les forces de l'ordre ont interpellé l'agresseur en fuite quelques minutes plus tard. L'homme est âgé de 23 ans et il est connu des services de police pour des petites infractions. La mère de l'agresseur parle d'un jeune ayant grandi sans cadre, réfugié dans la drogue et l'alcool. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia