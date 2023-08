Point sur la tempête qui balaie l’ouest et le nord

La tempête et la marée ont causé d'importants dégâts dans les restaurants de la grande plage des Sables-d’Olonne. La vigilance y est levée. Elle demeure cependant en vigueur toute la nuit pour des risques de vagues et de submersion dans quatre départements : dans le Finistère, dans les Côtes-d’Armor, en Ille-et-Vilaine et dans la Manche, et ce, jusqu’à minuit. Dans les terres aussi, les vents ont été violents. En Charente-Maritime, un arbre est tombé sur un enfant de dix ans. Son pronostic vital est engagé. Il a été évacué en hélicoptère ce soir au CHU de Poitiers. TF1 | Duplex M. Giraud