Point sur l'évolution de la tempête Domingos

À La Rochelle (Charente-Maritime), nous avons envoyé Yael Chambon pour constater l'évolution de la tempête Domingos. Dans la ville, le vent souffle très fort et des dégâts sont déjà visibles. Dans le centre de la ville, un arbre est tombé en plein milieu de la route, entre la gare et le vieux port de La Rochelle. Il est tombé sur la terrasse d'un restaurant bar. Ici, plusieurs arbres sont tombés et déblayés par le service de la ville. En tout, une dizaine d'arbres serait tombé depuis le début de la tempête. Des rafales jusqu'à 130 kilomètres heure ont été enregistrées au port maritime de La Rochelle et les vents vont continuer à souffler très fort dans les prochaines heures. TF1 | Duplex Y. Chambon