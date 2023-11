Pointe bretonne : pourquoi sont-ils toujours sans électricité ?

Au soir de ce vendredi 17 novembre 2023, encore, il doit rallumer son groupe électrogène. Serge, un habitant de Saint-Goazec, espérait pourtant retrouver l'électricité aujourd'hui. Depuis la tempête Ciarán, il n'a plus de courant. Seize jours déjà et 300 euros d'essence dépensés dans un générateur, mais il reste son seul allié, tout juste de quoi se chauffer et s'éclairer quand vient la nuit. Dans la commune de Saint-Goazec, c'est la dernière maison sans électricité. Alors, pourquoi est-ce si long ? En Bretagne, 800 foyers attendent encore d'être raccordés au réseau, dont 700 dans le Finistère. Des chantiers difficiles d'accès avec des dégâts parfois importants, les agents composent avec la boue et des arbres tombés sur les lignes. "Il faut savoir que c'est plus de 1 000 kilomètres de lignes qui ont été reconstruits en Bretagne. C'est, vraiment, maison par maison, hameau par hameau", affirme Guillaume Bray, porte-parole de la direction régionale d'Enedis Bretagne. C'est une réalimentation désormais au compte-goutte. Enedis promet un rétablissement de tous les foyers dans les prochains jours. TF1 | Reportage J. Jeunemaître