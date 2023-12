Pointe du Raz : une bouffée d'air frais au bout du monde

C'est une péninsule encore sauvage à l'extrême ouest de la France. Entre landes et falaises, sur 60 kilomètres de côtes, le Cap Sizun offre toujours une balade iodée, surtout sur le site emblématique de la Pointe du Raz. Mais les landes mythiques de la Pointe du Raz ont bien failli disparaître, il y a 30 ans, piétinées par 800 000 visiteurs chaque année. Avant, quatorze commerces, un immense parking en béton et deux hôtels, se situaient à quelques mètres des falaises. Pour redonner vie au site, tous ces bâtiments sont détruits en 1997, une grande première en France. Toutes les structures sont alors reculées de 800 mètres. Ces mesures fortes sont distinguées pour la première fois par le titre de Grand Site de France. Ce label récompense des lieux très fréquentés qui préservent l'environnement. À dix kilomètres de la Pointe du Raz, la réserve de Goulien fait aussi partie du territoire protégé. Pierre Le Floc'h est l'un des gardiens du site. Le paysage était menacé quand l'agriculture s'est désintéressée peu à peu des terres, il y a 40 ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaître, R. Cann