Poisson frais : pourquoi il est devenu hors de prix

Dans les grandes surfaces, c'est un rayon devant lequel certains d'entre vous passent sans y jeter un seul coup d’œil. Le bon vieux poisson frais à la coupe n’attire plus. À la place, les consommateurs préfèrent du filet, tout prêt et rapide à cuisiner. C’est pourquoi, ce responsable de rayon, en image, consacre plus de la moitié de ses étales à ce type de préparation. Sur Internet, le supermarché propose même des idées de recette simple pour faire revenir les clients en poissonnerie. Sauf qu’il y a bien sûr cette autre raison qui dissuade : le prix. Dans une poissonnerie, le poisson a augmenté de 10% en un an, car ceux que nous consommons le plus, comme le saumon ou le cabillaud, viennent de très loin. 80% d’entre eux sont importés. Face à la hausse des coûts de transports, ce sont eux qui subissent les hausses les plus importantes. Côté poissons français, l’augmentation est moins forte, mais bien là. Diane Sabourault est mareyeuse aux Sables-d’Olonne (Vendée), elle achète son poisson à la criée pour la transformer, l'emballer, l'acheminer vers des grossistes partout dans le pays. “L’augmentation de l’énergie, du polystyrène et des coûts du transport, on est à plus de 30% ces dernières années. Soit on répercute ces coûts, soit on arrête de travailler.”, dit-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, S. Guerche, J.P. Hequette