Poisson-lion : la "terreur" des Caraïbes

Dans les Caraïbes, sa silhouette est bien connue des baigneurs et des plongeurs. Une robe rayée, des nageoires qui se déploient comme des ailes et surtout ses longues et venimeuses épines. Il y a quelques années pourtant, le poisson-lion ne faisait pas partie du paysage de la Guadeloupe. "Il y a 20 ans, il n'y en avait pas. C'est un poisson qui n'est pas du tout prévu d'évoluer dans la mer Caraïbes", affirme Jean-Christophe Belivier, moniteur de plongée et propriétaire du centre de plongée "Les heures saines". Ici, le poisson-lion est un intrus de ceux qui prennent de la place. Avec son appétit d'ogre, il mange tout ce qui est plus petit que lui. En mangeant de jeunes poissons, ce prédateur empêche de nombreuses espèces d'arriver à l'âge adulte. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'a aucun prédateur. Mais comment ce poisson a-t-il envahi les fonds marins guadeloupéens ? TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Clerc