Poissonniers, traiteurs, primeurs : le froid leur coûte cher

Il aimerait faire des économies d'énergie, mais chez Marc Lawson, co-gérant de la poissonnerie "Les Dauphins à Grenoble (Isère), les machines à glace, comme la chambre froide tournent en permanence. Avec un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros, Marc, intelligible au bouclier tarifaire. L'augmentation de sa facture d’électricité sera plafonnée à 15 % en 2023. Mais ils redoutent de devoir augmenter ses prix. Même inquiétude chez Maxime Lafranceschina, primeur et gérant établissement "Les Halles Charly" Seyssinet-Pariset. Ce marchand de fruits et légumes ne peut pas non plus se passer de la chambre froide. Ce qu'il redoute par-dessus tout, ce sont les possibles coupures d'hiver qui pourraient être fatales à son activité. Les professionnels de la chaîne du froid sont en pleine tourmente. Avec 70 salariés, ce grand traiteur n'est pas éligible aux boucliers tarifaires. Une augmentation de 300 % en 2023 pourrait mettre en péril son équilibre financier. Selon le Medef, 11 % des entreprises envisagent de réduire leur production en 2023 à cause du coût de l'électricité. TF1 | Reportage C. Blampain. E. Nappi