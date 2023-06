Chine : un concours de beauté... de poissons

La tension monte. Des juges sans pitié et des candidats sous haute protection. C'est une compétition internationale de haut vol où le public retient son souffle. À la clé, 13.000 euros pour le grand vainqueur du concours de beauté annuel de poissons, mais pas n'importe lesquels. Les célèbres arowanas ou poissons-dragons, de véritables stars en Asie. Pour élire miss poisson-dragon 2023, ce sont 26 juges à l'œil acéré et 17 critères bien précis. Après les notes, le public peut, enfin, admirer ces poissons d'eau douce. Des icônes de beauté à la robe dorée ou rouge, la couleur préférée des Chinois. Si les Chinois raffolent de ce poisson d'élevage, c'est parce qu'ils le considèrent comme une créature mystique. Un marché qui pèserait plus de 180 millions d'euros. En Chine, il est partout, emblème d'une célèbre marque d'huile, immortalisé en statue de bronze ou symbole de super-pouvoir dans les dessins animés. L'animal peut se vendre jusqu'à 130 000 euros, soit plus qu'une Porsche neuve. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano