Poissons panés : de quoi sont-ils réellement faits ?

Le poisson pané est presque devenu l'emblème des plats préparés industriellement. Nous en consommons en moyenne près de 2,5 kilos par an et par personne. Une enquête de l'association de consommateurs CLCV, rendue public ce jeudi, s'intéresse à sa composition. Selon cette association, certains de ces produits contiennent 80% de poisson et d'autres 35%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.