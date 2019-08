Poivre, l'or noir du Vietnam

Un incontournable de la gastronomie, le poivre est l'épice la plus consommée dans l'Hexagone. Mais avant de se retrouver sur nos tables, ces petites baies ont fait un long voyage. Elles proviennent en effet du Vietnam, qui en est le premier producteur. Il fournit la moitié du marché mondial. Notre équipe s'est rendue dans les locaux de l'un des plus gros exportateurs du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.