Polémique à Calais sur un centre d'accueil des migrants

C’est dans ce hangar à Calais que les migrants pourront désormais être accueillis chaque nuit. Une décision de l’État qui fait polémique ici. D’autant que depuis plusieurs semaines, des échauffourées ont eu lieu entre les CRS et les associations d’aide aux migrants notamment. Ce fut le cas ici, ce jeudi matin, sur un terrain vague. Les policiers ont tenté en vain de faire évacuer les lieux. Dans le centre-ville, les Calaisiens sont divisés sur les solutions à apporter pour calmer les esprits. À Calais, on a l’impression que l’histoire se répète sans fin. Après le centre de Sangatte, il y a 20 ans, fermé depuis, et la jungle de Calais démantelée, il y a jour pour jour. Tout le monde a en mémoire ces images d’un camp dans lequel vivaient 5 000 à 6 000 personnes au plus fort de la crise migratoire. Et c’est pour cela que la maire de Calais refuse l’ouverture du hangar la nuit. En attendant, mercredi, au large de Calais, 700 migrants ont été secourus. Un record.