Polémique autour de l'ouverture des supermarchés Casino à Noël

Ceux qui fêtent Noël un peu tard ont encore pu acheter des cadeaux ce mercredi 25 décembre, notamment dans les magasins Casino. Une bonne partie des supermarchés de l'enseigne sont restés ouverts, mais sans personne à la caisse pour cause de jour férié. Il n'y avait que des agents de sécurité pour empêcher les vols. Les syndicats s'inquiètent de ces ouvertures de plus en plus fréquentes les jours fériés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.