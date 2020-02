Polémique autour des données collectées par Linky : peut-on refuser le compteur ?

La collecte de données sur la consommation heure par heure, par le compteur Linky, ne peut être faite qu'avec l'accord de l'usager. EDF et Engie sont accusés de ne pas appliquer cette règle. De plus, certains usagers ne voulaient pas de ce dispositif. Mais selon l'UFC-Que Choisir, s'opposer à la pose d'un compteur intelligent revient à s'opposer à l’exécution d'une mission de service public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.