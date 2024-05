Polémique : ces agents RATP qui ont un deuxième job

Des conducteurs RATP en arrêt-maladie qui travaillent en même temps comme chauffeurs VTC. Trente agents ont été identifiés par l’entreprise. Ils sont en procédure disciplinaire pouvant mener à un licenciement. Un syndicaliste le reconnaît, il y en aurait bien davantage. La pratique aurait démarré il y a plusieurs années et concernerait surtout des chauffeurs de bus. La direction de la RATP veut montrer sa fermeté, car travailler lors d’un arrêt-maladie est illégal, d’autant plus pour un autre employeur. Arrêt-maladie ou non, la convention de la RATP interdit, dans tous les cas, à ses agents de travailler comme chauffeur VTC, pour des raisons de temps de repos. Selon une source RATP : “L’entreprise a fait le choix de refuser systématiquement à ses agents de cumuler leur emploi avec une activité de VTC pour des raisons de sécurité”. La RATP annonce continuer ses contrôles pour lutter contre l’absentéisme. TF1 | Reportage E. Payro, L. Gelabert, H. Leveque