Polémique : Emmanuel Macron a-t-il voulu favoriser Uber ?

Des chauffeurs de taxi qui s'en prennent aux chauffeurs de VTC, avec des menaces et invectives. En 2015, la société Uber a envahi la France et cela ne plaît pas à tout le monde. C'est dans ce contexte tendu que l'entreprise américaine décide alors, pour faire valoir ses droits, de se rapprocher d'Emmanuel Macron, le tout nouveau ministre de l'Économie. Les journalistes ont mis au jour des rendez-vous secrets. Dès 2014, le PDG et trois autres dirigeants d'Uber se rendent dans son bureau à Bercy. Emmanuel Macron est à l'écoute. Les échanges vont se multiplier notamment lorsqu'un des services de réservations appelé “UberPop” est suspendu sous la pression du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Voici l'un de ces échanges : "Cazeneuve va faire taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et la bonne loi", a lancé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut mettre fin au monopole des taxis et créer de l'emploi. À l'époque, Alain Vidalies est ministre des Transports et il n'est pas du tout sur la même ligne. "Un ministre n'est pas là pour défendre les intérêts particuliers des entreprises ou d'un secteur d'activité. Il est là pour défendre l'intérêt général et la position du gouvernement", a-t-il affirmé. T F1 | Reportage A. Etcheverry, L. Attal, A. Silberman