En Corse, des amarrages pour yachts financés par le "fonds vert" font polémique

Des bouées d'amarrage pour yachts vont être installées dans le golfe d'Ajaccio, en Corse. Une partie du coût de l'opération sera prise en charge par le "fonds vert" du gouvernement. Les associations de défense de l'environnement s'insurgent. Le calme qui règne sur une plage d'un quartier populaire d'Ajaccio (Corse-du-Sud) n'est qu'apparent. En réalité, la colère gronde, car des yachts pourraient s'inviter l'an prochain sur cette zone jusqu'ici interdite aux navires de grande plaisance. Annoncé en août 2022 par la Première ministre Elisabeth Borne et doté de 2 milliards d'euros, ce "fonds vert" vise à aider au financement de projets des collectivités dans les domaines de la performance environnementale, de l'adaptation du territoire au changement climatique et de l'amélioration du cadre de vie. Si cet aménagement pour yacht a pu obtenir un financement du gouvernement, c'est qu'il permettrait de sauvegarder les herbiers de Posidonies. Il évite en effet que les bateaux jettent l'ancre sur cette espèce protégée et n'arrachent ceux que l'on surnomme "les poumons de la Méditerranée". Concrètement, deux bouées d'amarrage – une au large de la Citadelle et une autre sur la plage du Lazaret – devraient être installées dans le golfe d'Ajaccio. Le coût total de l'opération s'élève à 664.000 euros, dont 521.000 euros financés par le "fonds vert" du gouvernement.