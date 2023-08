Polémique : le baiser qui secoue l'Espagne

Des milliers de personnes en colère se manifestent dans les rues de Madrid. Ce sont des hommes et des femmes qui réclament toujours la tête du patron du football espagnol, après l'affaire du baiser forcé en finale de la Coupe du Monde. "L'Espagne ne tolère plus ces comportements machistes", déclare un manifestant. Hué par tous, Luis Rubiales ne compte plus que quelques soutiens. Ils se réunissent devant une église où sa mère, qui crie à l'injustice, a entamé une grève de la faim. Selon Nuria Dominguez, cousine de la mère de Luis Rubiales, ce n'est pas suffisamment grave pour qu'il fasse l'objet d'une chasse aux sorcières. Face à la pression de la rue, et ce qui est devenu une affaire d’État, le gouvernement a dû prendre position. Il promet de faire le ménage. Même la Fédération de football, qui l’applaudissait encore il y a une semaine, exige aujourd'hui sa démission. Une enquête préliminaire a été ouverte. Jenni Hermoso doit maintenant porter plainte pour déclencher une procédure judiciaire. TF1 | Reportage L. Adda, M. Bliard, E. Dubois