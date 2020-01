Polémique suite au décès d’un livreur après une interpellation musclée

Vendredi 3 janvier vers 10 heures, des policiers ont contrôlé un livreur qui téléphonait en conduisant. Selon eux, l'homme se serait montré irrespectueux et agressif. Ce qui a provoqué son interpellation. Et c'est à ce moment précis que le conducteur aurait fait un malaise. Le livreur a été conduit à l'hôpital. Il meurt la nuit suivante. Le décès de cet homme sans antécédent judiciaire et père de cinq enfants, avait-il été provoqué par des violences policières ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du lundi 6 janvier 2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 06/01/2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.