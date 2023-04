Police américaine : des recrues mieux formées

Les violences policières sont monnaie courante aux États-Unis. À chaque fois, les vidéos font froid dans le dos. George Floyd étouffé à Minneapolis il y a trois ans ou plus récemment Tyre Nichols tué, lui aussi, après avoir été tabassé pendant de longues minutes par des agents à Memphis. Ce sont les deux cas les plus emblématiques, mais aux États-Unis, la liste des bavures policières ne cessent de s'allonger. Et les Noirs américains ont deux fois plus de risques d'être tués par les policiers que les Blancs. À Camden dans le New Jersey, une ville majoritairement noire, nous avons rencontré Gabriel Rodriguez, chef de la police locale. Concernant les événements récents, il a affirmé qu'il y a vraiment un problème de confiance entre la police et les gens de couleur. Alors, pour combattre les violences policières, il annonçait une grande réforme dans son commissariat. Nous avons pu assister à la nouvelle formation des recrues. L'objectif de l'entraînement est d'utiliser le moins possible son arme. Et pour un policier américain, cela ne va pas forcément de soi. La police évite donc de tirer sur le suspect. Il y a dix ans, Camden était la ville la plus dangereuse des États-Unis avec un taux de criminalité comparable à celui du Honduras. Il a baissé de 60 % depuis que les policiers de la ville évitent la violence en privilégiant le dialogue. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon, J. Asher