Police : des agents arrêtés en Seine-Saint-Denis

C'est un scandale qui prend chaque jour de l'ampleur au sein de la police nationale. Plusieurs policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés entre autres d'avoir racketté des trafiquants de drogue. Une partie des faits s'est produite dans une cité de Saint-Ouen en août 2019. L'IGPN a été saisie.