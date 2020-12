Police : la méthode britannique

La police londonienne est intervenue lors d'une manifestation contre le confinement ce week-end. 150 arrestations, pas de grenades lacrymogènes, pas de heurts violents. En Angleterre, la police bénéficie d'une cote de confiance supérieure à la police française. Pour cet ancien policier, l'une des raisons est la plus grande transparence. En quinze ans, l'usage des caméras embarquées est devenu systématique pour les policiers en contact avec le public. Un outil salué par les citoyens. Autre différence entre la police française et la police britannique : le port d'armes. Environ un policier sur vingt en porte une au Royaume-Uni. En France, la quasi-totalité de la police nationale et un policier municipal sur deux sont équipés d'armes à feu. Et l'usage de la force par la police s'en ressent selon ce chercheur anglais. "Les policiers sont très prudents sur l'usage des armes à feu. Culturellement, on a une méfiance très enracinée de l'usage de la force, précisément dans le domaine du maintien de l'ordre", nous a confié le Pr Tim Newburn, chercheur à la London School of Economics. En cas de bavures ou de violences policières en Angleterre, pas d'IGPN. La police des polices est assurée par un organisme indépendant. C'est la société civile qui mène l'enquête.