Police : les caméras-piétons généralisées

En réponse aux accusations contre les forces de l'ordre, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi que les agents porteront tous bientôt une caméra-piéton sur le terrain. Accroché à la poitrine, l'appareil sera activé à la discrétion des fonctionnaires. La caméra captera aussi bien l'image et le son. Elle pourra ainsi étayer la version des agents ou servir de preuve en cas de bavure sans témoin oculaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.