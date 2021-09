Police : les caméras-piétons sont-elles efficaces ?

Chaque soir depuis deux mois, un équipage de police secours part en patrouille muni d'une caméra. Un nouvel équipement qui a pris toute sa place entre l'arme et les menottes et qui peut être déclenché à la moindre occasion. Une façon pour les policiers de se protéger lors des interventions. À terme, tous les policiers et gendarmes devront en être équipés. À Lille, ces caméras sont déjà largement déployées auprès de plusieurs unités. La brigade anticriminalité a pu remarquer son effet dissuasif. "À partir du moment où ils voient la caméra, ça détend les individus. Ils savent que c'est filmé et que s'ils font une bêtise ou s'ils viennent au contact, ça va être enregistré", explique Freddy, brigadier-chef de la BAC de Lille. Ces caméras constituent surtout des preuves lors des opérations de maintien de l'ordre notamment. Freddy, lui, l'a utilisée il y a quelques semaines, lors d'une manifestation anti-pass sanitaire. Et les images ont permis d'identifier et de poursuivre en justice un manifestant qui tentait de les blesser. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.