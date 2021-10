Police municipale : armée ou non ?

Cérémonie officielle devant l'hôtel de ville pour saluer la première police municipale de Paris. 154 agents recrutés qui marcheront dans les rues dès demain. L'objectif affiché serait de soulager le travail de la police nationale. "Une police municipale qui fera bien son travail pourra permettre de dégager aussi la police nationale, pour qu'elle puisse aussi se concentrer sur ses missions principales, la lutte contre la délinquance, le trafic de drogue, le terrorisme", a déclaré Nicolas Nordman, adjoint à la maire (PS) de Paris en charge de la prévention, de l'aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale. La mission de la police municipale est de veiller à la propreté de la ville en verbalisant par exemple les dépôts sauvages ou jets de mégots, lutter contre les incivilités de la route et contre le tapage nocturne. Mais son équipement fait débat. Les policiers auront un gilet pare-balles, un tonfa, une caméra-piéton et une bombe lacrymogène.