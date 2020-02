Police municipale : qu’est-ce que ça donne dans les villes qui l’ont mise en place ?

Notre pays compte aujourd'hui 23 000 policiers municipaux, et 3 400 communes ont une police municipale. Elle fait plus que jamais partie de notre puzzle sécuritaire. Elle répond en effet à un besoin réel exprimé par la population dans les municipalités, où les commissariats et brigades de gendarmerie sont enfermés. Leurs pouvoirs restent toutefois limités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.