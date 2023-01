Police nationale : qui sont les réservistes ?

Ces policiers ont pour mission de parcourir les Dunes du littoral, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Le but est de repérer les groupes de migrants ou les bateaux, qui s'apprêtent à prendre la mer. Parmi eux, Freddy, 54 ans et dans la vie, il est veilleur de nuit. Mais depuis trois mois, il est également policier réserviste. Ses premières missions l'ont déjà beaucoup marquées. Ce jour-là, Freddy doit déloger des migrants, qui branchent leur téléphone portable dans un transformateur électrique. Dans son commissariat de Dunkerque, sur 90 policiers, ils sont deux réservistes, qui apportent un soutien et une autre vision du métier. En 2022, plus de mille réservistes ont été formés. Cette année, ils seront 2 500. En quelques mois, 14 000 personnes ont déposé leur candidature avec des profils très variés. Les réservistes doivent effectuer un maximum de 90 vacations dans l'année et sont rémunérés 70 euros par jour. La Police nationale espère en recruter près de 30 000 d'ici 2030. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier, C. Yzerman