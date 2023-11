Police : quand l'intelligence artificielle mène l'enquête

Des images, ce sont les seuls indices entre les mains des enquêteurs. En juin dernier, dans les Yvelines, un homme s'est fait passer pour un policier en civil pour dérober les bijoux d'une femme de 78 ans. Une heure plus tard, il ressort de l'appartement avec son butin dans un sac ainsi qu'un tableau volé chez la victime. C'est dans les bureaux de la sûreté urbaine de Versailles que les policiers ont tout de même résolu l'enquête, malgré le peu d'éléments en leur possession. Il y a quelques années, cette enquête n'aurait jamais abouti. Mais depuis, les enquêteurs disposent d'un nouvel outil intégré à leurs fichiers de police. On y retrouve chaque procédure enregistrée par les forces de l'ordre, 112 millions d'affaires en tout, et surtout huit millions de photos de délinquants déjà connus des services de police. Grâce à l'intelligence artificielle, ce nouvel outil est capable de comparer ces photos à n'importe quelle image recueillie par la police. Des centaines d'enquêtes similaires sont ainsi résolues chaque année, en grande partie grâce aux caméras de vidéosurveillance. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chieze, C. Moutot, G. Vuitton