Police scientifique : les "experts" en grève

Attentat, manifestation, cambriolage, la police scientifique intervient sur tous les terrains. Ils ne sont pas policiers, mais ingénieurs techniciens et travaillent au service des enquêteurs. En dix ans, leur métier a totalement changé. L'explosion de la délinquance et le terrorisme les ont fait sortir de leurs laboratoires. Ces 2 400 hommes et femmes arrêteront de travailler, s'ils n'obtiennent pas satisfaction le 31 décembre et le 1er janvier 2019.