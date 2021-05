Police tué à Avignon : ce qui est prévu pour l'hommage national à Éric Masson

L'hommage national aura lieu dans la cour de la préfecture d'Avignon. On s'attend à beaucoup d'émotions puisque la sœur d'Éric Masson devrait prendre la parole. Elle est également policière. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin rencontreront la famille du brigadier pendant quelques minutes, avant le début de la cérémonie. Ce lundi soir, on ressent encore beaucoup d'émotion de la part des anonymes, des Avignonnais également. Ces derniers continuent de venir signer le livre d'or devant le commissariat d'Avignon. "Nous devons montrer notre respect à sa famille" disent-ils. Ainsi, le respect et le soutien de toute une nation seront accordés à la compagne d'Éric Masson et à ses deux enfants en deuil.