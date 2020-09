Polices municipales : des agents de plus en plus armés face aux violences

La sécurité ainsi que la lutte contre les incivilités et les violences font partie des principales préoccupations des citoyens lorsqu'on les interroge. Et c'est dans ce climat que de nombreuses communes, souvent de taille moyenne, se sont dotés d'une police municipale armée. Aujourd'hui, 53% des policiers municipaux portent une arme à feu. Mais sont-ils efficaces ? Reportage à Caen (Calvados) et à Châteauroux (Indre).