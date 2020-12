Policier blessé par les black bloc fin novembre : comment les enquêteurs ont arrêté l'un des suspects

La vidéo a été décortiquée image par image. On y voit des black bloc prendre à partie les policiers. Pour les enquêteurs, c'est le point de départ d'un travail minutieux pour retrouver ceux qui ont roué de coups les fonctionnaires. Depuis ce 28 novembre, des policiers ont analysé tous les films amateurs diffusés sur les réseaux sociaux et mobilisé toutes les caméras de surveillance sur le parcours de la manifestation. Des images sur lesquelles l'un des suspects était repéré en train de jeter des bouteilles de verre et des planches de bois sur les forces de l'ordre. "Nous avons une salle de commandement qui a vu toutes les caméras de la préfecture. Ils ont retracé minutieusement le parcours de cet individu depuis la commission des faits jusqu'à son transport par les réseaux franciliens. Ce qui a permis de tracer également son téléphone portable", explique Josias Claude, secrétaire départemental adjoint Unité SGP Police-Fo du Val-de-Marne. Trois semaines d'investigation qui ont conduit ce jeudi 17 décembre à l'interpellation d'un homme à Cachan, dans une caserne de la gendarmerie transformée en squat. Sur place, les policiers ont retrouvé des cocktails molotov et surtout les vêtements portés par le militant le jour de la manifestation. Le suspect, 31 ans, connu pour des faits similaires lors d'un rassemblement de Gilets jaunes, est depuis en garde à vue. Il est accusé d'avoir grièvement blessé un policier à terre. L'enquête est loin d'être terminée, plusieurs autres individus sont encore recherchés.