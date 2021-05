Policier tué à Avignon : ce que l’on sait sur les quatre suspects en garde à vue

Il était l'un des hommes les plus recherchés de France. Sur ces images tournées par une habitante d'Avignon ce lundi matin, on aperçoit l'un des suspects du meurtre d'Éric Masson. Dans une blouse blanche, menotté dans le dos, il est entouré de policiers venus perquisitionner son appartement. Depuis deux jours, la police judiciaire était à ses trousses. On le sait désormais, lui et son complice présumé se cachaient dans une cave dans les cités d'Avignon. Tous les deux ont été arrêtés dimanche soir au niveau du péage de Remoulins dans le Gard à une vingtaine de kilomètres d'Avignon. Avec eux, un homme d'une cinquantaine d'années soupçonné de les aider dans leur cavale. Ils n'ont pas eu le temps de réagir quand les policiers qui les suivaient discrètement les ont encerclés. Il s'agit de petits voyous. Ils n'ont que 19 et 20 ans, connus pour des affaires de violences et de drogues, mais à des années-lumière du grand banditisme. En garde à vue, le tueur présumé, lui, cri son innocence. La sœur du suspect numéro un a aussi été interpellée. Des arrestations encore dures à croire pour beaucoup d'habitants du quartier. Face à des suspects qui se disent tous étrangers au meurtre du policier, c'est désormais pour les enquêteurs une course contre la montre qui est engagée. Les prochaines heures s'annoncent donc cruciales pour les magistrats. ADN, trace de sang, téléphonie, les résultats des analyses en cours scelleront ou non le sort des suspects.