Policier tué à Avignon : l'émotion toujours aussi vive un an après

Le brigadier Éric Masson est mort il y a tout juste un an alors qu'il était en service. Un an après, l'émotion est toujours palpable et se voit sur les visages de ses collègues. Il y a également de la tristesse parce que cette commémoration leur rappelle les mauvais souvenirs. Le 5 mai 2021, Éric Masson procède avec ses collègues à un contrôle de stupéfiants. L'un des dealers lui tire deux balles en pleine poitrine avec une arme de poing. Il meurt en quelques minutes. Le drame s'est déroulé dans une rue en plein centre-ville d'Avignon. Les habitants n'ont pas oublié. Ils ont une pensée pour ce brigadier et père de famille. Quelques jours après le triste événement, des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour lui rendre hommage. Un élan de soutien dont tout le monde se souvient. L'assassinat de ce policier a marqué les esprits. Ce bar restaurant est situé au cœur du quartier des Teinturiers, connu pour le trafic de drogue. Depuis un an, le gérant constate une situation plus apaisée, grâce aux efforts fournis par la police. Le tireur présumé, âgé de vingt ans, est incarcéré depuis le 11 mai 2021. Il sera jugé cette année et risque la réclusion criminelle à perpétuité. TF1 | Reportage S. Agi, D. Paturel