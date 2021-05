Policier tué à Avignon : les temps forts de l’hommage national rendu à Éric Masson

Sur la photo choisie comme portrait, Éric Masson sourit, en uniforme et fier de le porter. Une famille au service de la République, tout comme son frère et son père, eux aussi policiers. Sa sœur Fanny est venue dire quelques mots de celui qu'ils ont perdu. "Aujourd'hui, nul besoin de sublimer ton souvenir, chacun qui te connaît sait que tu es une belle personne" disait-elle. Dans l'assistance, les policiers qui travaillaient avec Éric Masson restent droits et contiennent leurs émotions. À quelques centaines de mètres, d'autres fonctionnaires et de nombreux Avignonnais suivent la cérémonie sur un écran géant. Les mots de Jean Castex résonnent quand il rend hommage aux sacrifices du policier et aux dévouements des forces de l'ordre. Dans la foule, la plupart des spectateurs ne connaissaient pas Éric Masson, mais beaucoup se disent toucher par la mort du policier. Certains des fonctionnaires présents sont en colère. Éric Masson avait 36 ans, dont treize passé dans la police. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur.