Policier tué à Avignon : où en est l’enquête ?

Les collègues du brigadier tué hier se sont recueillis sur les lieux du meurtre. Durement éprouvés, aucun d'entre eux n'a pris la parole. Toute la matinée, des messages de soutien et des fleurs sont déposés par des policiers d'autres unités, ainsi que par les habitants du quartier. Eric M.avait 36 ans, il a laissé derrière lui une épouse et deux jeunes enfants. Il était 18h30, quand Eric M. et quatre de ses collègues interviennent dans un quartier du centre d'Avignon. Un attroupement a été signalé près de la Rue Thiers, un lieu connu pour la vente de drogue. Rue Râteau, il a contrôlé avec l'un de ses collègues une cliente qui a reconnu avoir acheté du cannabis. Deux hommes se sont alors interposés. L'un d'eux a tiré à deux reprises avec une arme de poing sur Eric M. L'autre policier a répliqué, mais les deux individus ont pris la fuite. Ses collègues ont tenté de réanimer la victime, touchée à l'abdomen et au thorax. Un important dispositif policier a été déployé pour retrouver le tireur et son complice présumé. La cliente, elle, a été interpellée ce matin et se trouve toujours en garde à vue.