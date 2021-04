Policière tuée à Rambouillet : les hommages

Ils sont venus saluer sa mémoire. Au pied de la mairie de Rambouillet, au milieu d'une centaine d'habitants anonymes, une famille unie et inconsolable : les deux filles de 13 et 18 ans et l'époux de Stéphanie, cette fonctionnaire de police, dernière victime en date d'un attentat terroriste en France. Devant des représentants de l'État et au son de la Marseillaise, des riverains sont venus toute la journée encore déposer des fleurs pour cette femme connue et appréciée de beaucoup. Au fil des pages, des mots de soutien sont laissés. Autant de traces indélébiles, de reconnaissance, pour cette mère de famille. Mais l'hommage, c'était aussi celui de la police. Un peu partout en France, des agents se sont recueillis en silence. Pas de polémique, pas de revendication, mais chaque fois un cœur lourd, la gorge serrée par l'émotion. Au même moment, trois proches de l'assaillant restent, eux, ce soir toujours en garde à vue. Tous se disent sous le choc et n'avoir jamais imaginé leur ami capable de semer ainsi l'horreur.