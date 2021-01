Policiers agressés à Aulnay-sous-Bois lors d’un contrôle : l’un des deux agents raconte

Le policier sort tout juste de l'institut médico-légal. Blessé à l'épaule, il est arrêté pour trois semaines. Au-delà de la douleur physique, il garde en tête la violence de son agression dimanche soir. "La détermination, la puissance des coups, le regard... Les individus étaient particulièrement déterminés à nous faire très mal, peut-être même nous tuer. On est souvent menacé, outragé, pris à partie fort violemment. Moi personnellement, je n'ai jamais été autant blessé que sur cette intervention", raconte-t-il. Il était 17h devant un bureau de poste à l'entrée d'une cité en Seine-Saint-Denis. Avec un collègue, le jeune policier effectuait un banal contrôle routier. Le conducteur demande à aller chercher ses papiers, mais il revient avec une quinzaine de personnes. Les deux policiers sont pris pour cible, plaqués au sol, roués de coups. La scène a été filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux. On entend l'auteur de la vidéo encourageait le groupe d'agresseur. Le policier nous décrit la violence. " Je me souviens quand j'étais au sol, un individu m'a balancé une barrière sur le visage. Ensuite, on a reçu des coups dans le dos, dans les côtes. C'était vraiment très violent", se rappelle-t-il. À 26 ans, le jeune homme travaille quotidiennement dans ces quartiers sensibles, où la situation est de plus en plus tendue selon les syndicats. Plusieurs personnes identifiées sur la vidéo étaient connues des services de police. L'une d'entre elles a d'ores et déjà été interpellée.