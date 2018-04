Policiers agressés au Nouvel an à Champigny : au moins 15 interpellations

Plus de trois mois après les faits, au moins quinze personnes ont été arrêtées ce mardi en région parisienne dans le cadre de l’enquête sur la violente agression de deux policiers à Champigny-sur-Marne dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Nos journalistes racontent comment les enquêteurs ont remonté leur piste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.