Policiers blessés : à quelles indemnisations ont-ils droit ?

Alors qu'Yann Saillour tentait d'arrêter des braqueurs à Saint-Ouen en 2015, l'un de ces derniers lui tire deux balles en pleine tête. Après avoir passé quinze jours dans un coma profond, l'ancien agent de la Bac s'en sort avec de lourds handicaps. Cependant, la Commission d'indemnisation et le Fonds de garantie se renvoient la balle pour lui verser de l'argent. Son père en appelle au chef de l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.