Policiers de réserve : qui sont les volontaires ?

Mathilde s'entraîne tous les jours depuis un an. Cette ancienne ingénieure a un seul objectif : entrer dans la Police nationale. Et ce matin-là, en pleine révision de concours, elle apprend qu’elle intègre la toute nouvelle réserve opérationnelle. Comme Mathilde, dès le mois de septembre, ils seront 1 500 citoyens à intégrer cette réserve, pour 90 jours par an maximum. Pour postuler, il y a quelques critères : avoir entre 18 et 67 ans, un casier judiciaire vierge et effectuer une formation d’un mois, si c’est 18 mois pour un gardien de la paix traditionnel. Au moins 7 000 Français se sont déjà portés candidats, des profils très variés. Comme Alain, 40 ans à la Poste, il réalise son rêve d’enfant. Sur le terrain, lui et les futurs réservistes seront considérés comme de vrais policiers. Ils sont donc habilités à patrouiller armés. Pour certains, cela pose quelques questions. De son côté, la police se veut rassurante. Chaque candidat sera sélectionné, encadré et formé. D’ici cinq ans, le ministère de l'Intérieur espère recruter 30 000 nouveaux réservistes. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, C. Souhaut