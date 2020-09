Policiers et gendarmes : combien sont-ils sur le terrain ?

Le gouvernement doit se réunir ce mercredi autour d'un séminaire sur la sécurité. Selon les termes imagés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'objectif est de "remettre du bleu dans la rue", autrement dit, d'augmenter le nombre de policiers et gendarmes en patrouille. Combien sont-ils réellement actuellement ? Quelle est la réalité du terrain ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.