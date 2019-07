Policiers et gendarmes : un rapport alerte sur les conditions de travail

Un rapport parlementaire dénonce ce mercredi les conditions de travail déplorables des policiers et des gendarmes. Des voitures hors d'âge, des gilets pare-balles d'un autre temps, des commissariats vétustes... Deux députés ont traduit noir sur blanc l'exaspération des forces de l'ordre dans un document de 132 pages. Ils appellent à débloquer l'argent nécessaire pour améliorer le quotidien de nos troupes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.