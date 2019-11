Policiers : pourquoi tant d’heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires non payées dans la police s'accumulent. Elles atteignent en moyenne 164h par an et par agent. Le gouvernement a décidé d'en régler une partie, 3,5 millions d'heures au total, pour un montant de 50 millions d'euros environ. Une mesure qui ne concerne qu'une petite partie du stock d'heure accumulé, car il en reste encore énormément. Mais comment a-t-on pu arriver là ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.