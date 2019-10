Policiers radicalisés : 27 signalements au sein des effectifs parisiens

Les signalements sont en hausse depuis l'attaque au couteau à la préfecture de police de la capitale, le 3 octobre 2019. On comptabilise actuellement 27 policiers signalés comme radicalisés au sein des effectifs parisiens. Trois font l'objet d'une demande de suspension et deux ont d'ores et déjà été désarmés. Alors, qu'est-ce qu'un policier radicalisé ? Comment ces signalements sont-ils effectués ? Sont-ils tous justifiés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.