Policiers réservistes : sur le terrain avec les premières recrues

Parmi ces policiers en patrouille, deux sont des adjoints réservistes. Rien ne les distingue des autres : même uniforme, même arme. Mais il y a une différence : eux, viennent ici sur leur temps libre. Ils ont une autre profession. Tous deux ont suivi une formation d’un mois l’été dernier. Voici Laurent à la sortie de son travail, quelques heures avant sa patrouille. Il va enchaîner sept jours de permanence ici et un jour avec la police. Il a son casier personnel dans un commissariat, un gilet pare-balles et également une arme qui n’est pas nominative. Elle est enfermée ici, interdiction absolue de la garder à son domicile. Quatre heures de pratique quotidienne des armes durant un mois et trois séances de tirs annuelles sur des cibles sont suffisantes selon lui. Laurent et Guillaume interviennent sur la voie publique y compris pour arrêter des suspects ou neutraliser des personnes dangereuses. Il y a 7 000 adjoints réservistes comme eux en France. Le gouvernement voudrait en recruter quatre fois plus d’ici cinq ans. Ils consacrent quatre à cinq jours par mois à cette activité. Selon leur expérience, les réservistes sont indemnisés 50 à 100 euros la journée. TF1 | Reportage Benoît Christal, Frédéric Mignard