Policiers tués à Roubaix : l’hommage de la Nation

Trois cercueils, trois jeunes policiers disparus, appréciés de tous à Roubaix. Leurs collègues retiennent leurs larmes. À l’extérieur, devant un écran géant, l’émotion des proches est visible. Manon, 24 ans, venait de sortir de l’école de police. Paul, 25 ans, allait être papa dans quelques mois. Steven, 25 ans lui aussi, était père d’un enfant d’un an. Ils sont élevés au grade de capitaine et reçoivent la Légion d'honneur à titre posthume. “Notre France a le visage des hommes et des femmes qui la servent et nous protègent. Hommage à tous ceux qui risquent leur vie”, a réagi Emmanuel Macron, lors de sa prise de parole. Une autre cérémonie émouvante s’est déroulée à Cambrai avec les amis des familles. Paul y a grandi. Sa vocation est née au contact des habitants. Steven, lui, avait étudié dans l’établissement où s’est déroulée cette cérémonie. Tout le monde se souvient d’eux. La famille des victimes demande le respect de son intimité. Les enfants de Paul et Steven seront pupilles de La Nation. TF1 | Reportage B. Christal, M. Debut, J. Ajili