Policiers violemment agressés à Herblay : ce qu’il s’est passé

Les agressions contre les policiers ne sont pas rares, mais celle dont ont été victimes deux fonctionnaires en civil mercredi soir à Herblay dans le Val-d'Oise a suscité un émoi particulier. Le directeur de la police nationale dénonce une tentative de meurtre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirme que les deux policiers ont été massacrés et estime que leurs agresseurs avaient l'intention de tuer. Les enquêteurs redoublent maintenant d'effort pour retrouver les coupables. Retour sur les faits avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.