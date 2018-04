Pollens : comment les alertes sont-elles établies ?

Vos yeux piquent et vous éternuez huit fois par minute ? Comme plus d'un Français sur cinq, vous êtes allergique aux pollens, et avec les beaux jours, ils sont de retour. Pour preuve, 49 départements viennent d'être placés en vigilance rouge. Mais, au fait, comment ces alertes sont-elles établies ? Qui procède aux relevés pour les transmettre ensuite à votre médecin ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.