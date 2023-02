Pollens : les bons gestes contre les allergies

Avec un mois d'avance, Audrey présente déjà tous les symptômes. Son nez coule, ses yeux la grattent. Aucun doute, c'est le rhume des foins. Elle est allergique aux pollens, comme un Français sur quatre. Une période qui commence de plus en plus tôt. En 2021, à la même époque, très peu de départements étaient en vigilance pollens rouge. Cette année, 90% des départements le sont déjà. Avec des températures plus douces et le réchauffement climatique, le printemps est en avance. Pour soulager les patients allergiques, il n'y a pas de remède miracle. "Il y a une étape qu'on sous-estime un peu toujours, c'est celle du lavage avec une simple solution saline pour laver l'œil ou les fosses nasales des allergènes. On y ajoute un anti-allergique par voie générale", préconise Michel Delibes, responsable de la pharmacie du Parc de la Reine à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Avant de passer à la pharmacie, vous pouvez également réaliser des gestes simples pour limiter les symptômes. "Ce qu'il faut faire, c'est : 1. porter de le masque, qui protège bien de l'exposition aux pollens ; 2. aérer l'appartement ou la maison très tôt le matin ou très tard le soir, quand la rosée est encore là ou quand elle est revenue ; 3. bien se laver les cheveux ou au moins se les brosser", cite le Dr Patrick Natta, médecin allergologue. TF1 | Reportage C. Abel, I. Rachati